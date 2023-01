Stand: 20.01.2023 13:32 Uhr Rauch in Intercity: Ausfälle und Verspätungen in Hannover

Ein Intercity mit technischem Defekt hat am Donnerstag in Hannover für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt. Der Lokführer hatte einen lauten Knall gehört und Rauch in der Lokomotive wahrgenommen. Er stoppte den vollbesetzten Zug kurz vor dem Bahnhof Hannover-Leinhausen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bahn stellte den Zugverkehr auf der Trasse für zwei Stunden vollständig ein, damit die Rettungskräfte zu dem Zug vordringen konnten. In der Folge der Sperrung kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Ein Löscheinsatz war laut Feuerwehr nicht notwendig. Die 167 Passagiere und vier Bahnangestellten in dem Zug blieben unverletzt. Sie konnten nach einer guten Stunde aussteigen und weiterreisen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.01.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr