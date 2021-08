Stand: 07.08.2021 13:47 Uhr Raubüberfall in Hildesheim: Polizei fasst Verdächtigen

Am Freitagabend hat ein Mann einen Getränkemarkt im Hildesheimer Ortsteil Bavenstedt ausgeraubt, wie die Polizei mitteilte. Demnach zog der Täter in dem Geschäft ein Messer, bedrohte einen Mitarbeiter und zwang ihn, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Der Räuber flüchtete mit einen niedrigen vierstelligen Betrag. Bei der Fahndung setzte die Polizei Hunde ein. Ermittler nahmen einen Verdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest und sicherten einen Teil der Beute sowie weitere Beweismittel, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.08.2021 | 14:00 Uhr