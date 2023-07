Raub-Überfall auf Juwelier - Handy-Video zeigt Tatverdächtige

Stand: 11.07.2023 17:55 Uhr

In Hannover haben nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 15 Uhr zwei vermummte Männer versucht, ein Juweliergeschäft in der Innenstadt auszurauben. Die Verdächtigen sind auf der Flucht.