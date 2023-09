Stand: 28.09.2023 16:11 Uhr Rattenfänger von Hameln wird als TV-Serie verfilmt

Fast 800 Jahre, nachdem der Rattenfänger mit rund 130 Kindern verschwand, kehrt er nach Hameln zurück. Der Sage nach können nur eine Blinde, ein Tauber und ein Gehbehinderter ihn aufhalten. Der Stoff ist die Grundlage für eine sechsteilige Horror-Serie, die die Berliner REAL Film im Auftrag von ZDFneo produziert. Sie wird Ende November für zehn Tage auch in Hameln gedreht. Dafür sucht das Team noch 120 Komparsen. Das Casting dafür findet in Hameln am kommenden Samstag statt. "Mit 'Hameln' wird erstmals eine der unheimlichsten und populärsten Legenden der Welt in einem Horror-Serienformat präsentiert", sagte Hauptautor Rainer Matsutani. "Die Geschichte des Rattenfängers ist gleichzeitig ein zutiefst deutscher Mythos, den wir mit einem modernen Ansatz kombinieren und mit der Gegenwart verbinden."

