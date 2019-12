Stand: 10.12.2019 10:59 Uhr

Rathausaffäre: Schostok weist Schuld von sich

Vor dem Landgericht Hannover hat der Prozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Stefan Schostok (SPD), begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen im Zuge der sogenannten Rathausaffäre Untreue im besonders schweren Fall vor. Wegen desselben Vorwurfs muss sich auch der suspendierte Kultur- und frühere Personaldezernent Harald Härke in dem Prozess verantworten. Mitangeklagt ist auch Schostoks ehemaliger Büroleiter Frank Herbert, dem Anstiftung zur Untreue zur Last gelegt wird. Härke soll Herbert eine beamtenrechtswidrige Gehaltszulage von monatlich rund 1.300 Euro gewährt haben.

Härke entschuldigt sich

Vor etwa 40 Zuschauern und vielen Medienvertretern im Gerichtssaal war es Härke, der sich am Morgen als Erster nach der Anklageverlesung äußerte. "Zu den Zulagen, die ich gewährt habe: Mein Verhalten war nicht richtig", sagte er. "Ich bedauere dies aufrichtig und entschuldige mich."

Schostok sieht Fehler beim ehemaligen Personaldezernenten

Eine Entschuldigung gab es von Schostok, der sich direkt danach einließ, allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: "Ich musste mich als Oberbürgermeister darauf verlassen können, was im Hintergrund geschieht", so der ehemalige OB. Er selbst habe kein besoldungsspezifisches Wissen und sei nicht darauf hingewiesen worden, dass es rechtswidrige Probleme geben könnte. Er sieht die Schuld eher bei Härke: "Die Zuständigkeit liegt im Personaldezernat, der OB kann nicht eigene Prüfung in jedem einzelnen Fall anstreben", sagte Schostok und betonte: "Ich hätte keine rechtswidrige Lösung mitgetragen - sie wäre sofort gestoppt und korrigiert worden."

Sechs Verhandlungstage bis März

Die Angeklagten haben nach Angaben eines Gerichtssprechers an den ersten beiden Verhandlungstagen die Gelegenheit, sich zu äußern. Schostok hatte bereits angekündigt, dies wahrnehmen zu wollen. Bis März 2020 sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte Ende April Anklage erhoben.

Rund 50.000 Euro Schaden für die Stadt

In dem Prozess geht es um beamtenrechtswidrige Zulagen, die der damalige Personaldezernent Härke Schostoks Büroleiter Herbert auf dessen Drängen hin über einen Zeitraum von rund drei Jahren gewährt haben soll. Schostok soll von der illegalen Praxis gewusst haben, ohne einzuschreiten. Laut Anklage soll der Stadt dadurch ein Schaden von 49.500 Euro entstanden sein. Neben den Zahlungen an Herbert geht es auch um 14.600 Euro, die offenbar unrechtmäßig an Claus Lange, den ehemaligen Chef der städtischen Feuerwehr, gezahlt worden sind. Er hat die Gelder bereits an die Stadt zurückgezahlt.

Wann wusste Schostok was?

Im Prozess gilt es zu klären, wann Schostok von den Zahlungen an Herbert und Lange wusste, ob ein Vermögensverlust großen Ausmaßes vorliegt - und ob sein fehlendes Eingreifen als Amtsmissbrauch gewertet werden kann. Den Angeklagten drohen Gefängnisstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, sollte es zu einem Schuldspruch kommen.

Schostoks Aus ist Aus der SPD in Hannover

Mit dem Ende des SPD-Politikers Schostok an der Spitze der Stadtverwaltung galt es, das Oberbürgermeisteramt neu zu besetzen. Bereits im ersten Wahldurchgang am 27. Oktober erteilten die Wähler in Hannover den Sozialdemokraten, die in den vergangenen 73 Jahren den Chef der Stadt gestellt hatten, eine Abfuhr. SPD-Kandidat Marc Hansmann unterlag mit 23,5 Prozent Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz, parteilos für die CDU im Rennen. Beide gingen mit jeweils 32,2 Prozent in die Stichwahl, die Onay für sich entscheiden konnte.

