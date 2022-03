Stand: 07.03.2022 11:42 Uhr Rathausaffäre: Revisionsprozess verzögert sich

Im Revisionsprozess zur Rathausaffäre um unrechtmäßige Zulagen gegen Hannovers früheren Oberbürgermeister Stefan Schostok kommt es erneut zu einer Verzögerung. Eigentlich sollte der Prozess am Landgericht Hannover am Montagmorgen fortgesetzt werden. Weil jedoch ein Mitglied der Kammer erkrankt ist, musste der Prozesstag nach Angaben einer Gerichtssprecherin ausfallen. Fortgesetzt werden soll die Verhandlung am 18. März - dann sollen die Plädoyers gehalten werden. Möglicherweise werde dann auch das Urteil gesprochen, so die Sprecherin. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

