Rathausaffäre: Hat das Urteil gegen Ex-OB Schostok Bestand? Stand: 09.07.2021 14:11 Uhr Am Mittwoch beschäftigt sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der hannoverschen Rathausaffäre. Es geht darum, ob das Urteil des Landgerichts gegen Ex-OB Schostok und dessen Büroleiter Bestand hat.

Der Strafsenat verhandelt am Mittwoch in Leipzig öffentlich über eine mögliche Revision. Das Landgericht Hannover hatte den früheren Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) im April vergangenen Jahres vom Vorwurf der schweren Untreue freigesprochen. Sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert erhielt eine Geldstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen. Die Staatsanwaltschaft Hannover ging in beiden Fällen in Revision. Sie hatte unter anderem eine Bewährungsstrafe für Schostok gefordert. Nun könnte sich bereits am Mittwoch entscheiden, ob das Urteil des Landgerichts Hannover Bestand haben wird.

Videos 1 Min Rathausaffäre: Beteiligte legen Rechtsmittel ein Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Revision gegen den Freispruch von Ex-Oberbürgermeister Schostok im Untreue-Prozess eingelegt. Auch die Verurteilten wollen das Urteil überprüfen lassen. 1 Min

Entscheidung könnte schon am Mittwoch fallen

Die Leipziger Richter könnten das Urteil bestätigen - oder es aufheben und zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverweisen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen Schostok erhoben hatte, war er schließlich zurückgetreten und hatte sich in den Ruhestand versetzen lassen.

Rückblick: Rechtswidrige Zahlungen als Auslöser

In der Rathausaffäre ging es um unzulässige Zulagen für Schostoks Bürochef Herbert. Der Stadt Hannover war dadurch ein Schaden von fast 50.000 Euro entstanden. Der damalige Oberbürgermeister Schostok soll von den Zahlungen gewusst haben, ohne sie zu stoppen, so der Vorwurf damals. Mitangeklagt war auch der ehemalige Personaldezernent Harald Härke. Er wurde wegen schwerer Untreue in drei Fällen zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

