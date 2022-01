Rathausaffäre: Hannovers Ex-OB Schostok erneut vor Gericht Stand: 27.01.2022 15:27 Uhr Hannovers Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) steht ab 11. Februar erneut wegen der Rathausaffäre vor Gericht. Der Bundesgerichtshof hatte einen Freispruch vom Vorwurf der Untreue aufgehoben.

Eine andere Strafkammer des Landgerichts Hannover muss nun erneut entscheiden. Auch die Verurteilung von Frank Herbert, Schostoks ehemaligem Büroleiter, wegen Betrugs durch Unterlassen wurde aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Hannover zurückverwiesen. Insgesamt sind sechs Fortsetzungstermine vorgesehen, wie das Landgericht am Donnerstag mitteilte. Schostoks Freispruch im April 2020 wurde damit begründet, dass die Strafkammer sich nicht davon habe überzeugen können, dass er Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Zulagen gehabt habe, so das Gericht.

BGH: Schostok verletzte seine Vermögensbetreuungspflicht

Das sah der Bundesgerichtshof (BGH) anders: Das Urteil aus Hannover weise eine rechtliche Prüfungslücke auf, urteilten die Bundesrichter. Schostok habe als Oberbürgermeister seine Vermögensbetreuungspflicht verletzt. Auch im Falle Herberts müsse geprüft werden, ob er sich der Untreue schuldig gemacht habe, so der BGH.

Staatsanwaltschaft legte Revision ein

In der Affäre geht es um Zulagen von rund 49.500 Euro, die Büroleiter und Chefjurist Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrig erhalten hatte. Seit Oktober 2017 soll Schostok laut Staatsanwaltschaft von der Rechtswidrigkeit der Zulage gewusst, sie aber nicht gestoppt haben. Im Zuge der Affäre war er als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zurückgetreten und hatte sich in den Ruhestand versetzen lassen. Gegen seinenFreispruch und die Verurteilung des Bürochefs zu einer Geldstrafe hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Auch Herbert hatte sich gegen das Urteil des Landgerichts Hannover gewandt. Er wollte einen Freispruch erreichen.

Urteil gegen Personaldezernent Härke ist rechtskräftig

In der Rathausaffäre war auch der ehemaliger Personaldezernent der Landeshauptstadt, Harald Härke, angeklagt worden. Er wurde wegen schwerer Untreue in drei Fällen zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Dieses Urteil ist allerdings rechtskräftig.

