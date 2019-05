Stand: 10.05.2019 19:52 Uhr

Rathaus-Affäre: Stadtbeamtin warnte vor Zulagen

Offenbar hat eine städtische Beamtin in der Rathaus-Affäre in Hannover bereits vor dem Beginn der unzulässigen Gehaltszahlungen an Spitzenbeamte wiederholt vor deren Unrechtmäßigkeit gewarnt. Das zumindest berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel". Die Frau sei für Besoldungsrecht zuständig gewesen und habe laut Anklageschrift schon im Januar 2015 einen ersten Vermerk dazu geschrieben.

Derartige Zahlungen "gesetzlich nicht vorgesehen"

Demzufolge habe die Sachbearbeiterin im April und Juli 2015 in E-Mails an ihren Vorgesetzten betont, dass derartige Zahlungen "gesetzlich nicht vorgesehen" seien. Die Staatsanwaltschaft Hannover wollte Einzelheiten aus der Anklageschrift am Freitag nicht kommentieren. Eine Stadtsprecherin sagte, dass der Stadt die Anklageschrift nicht vorliege und sie zum Inhalt nichts sagen könne.

Videos 02:24 Hallo Niedersachsen Wie geht es weiter mit Hannovers OB Schostok? Hallo Niedersachsen Wird Hannovers Oberbürgermeister Schostok nach der Anklage wegen Untreue doch zurücktreten? Ende April wird er mit den Fraktionsspitzen das genaue Vorgehen besprechen. Video (02:24 min)

Unrechtmäßige Zulagen von 64.000 Euro

In der Rathaus-Affäre hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD), den früheren Personaldezernten Harald Härke und Schostoks damaligen Büroleiter Frank Herbert erhoben. Es geht um insgesamt rund 64.000 Euro an Zuschlägen für Herbert und den früheren Feuerwehrchef, die von April 2015 bis Mai 2018 gezahlt wurden.

Stoppte Schostok die Zahlungen nicht?

Der Anklage zufolge soll Schostok spätestens im April 2017 von der Unzulässigkeit der Zulagen erfahren haben, ohne deren Zahlung zu stoppen. Schostok selbst bestreitet das. Grundsätzlich war eine beabsichtigte Gehaltserhöhung für den Büroleiter dem Rat der Stadt seit Anfang 2015 bekannt. Sie wurde in einem Entwurf zur Änderung der Dezernatsverteilung auch beziffert. Weil sich herausstellte, dass eine Beförderung des Büroleiters nicht möglich war, wurde ihm eine pauschale Überstundenvergütung gezahlt.

Entscheidung über Schostoks Versetzung in den Ruhestand

Wie der "Spiegel" berichtet, erklärten die Fachbereichsleiterin Personal und ihr Stellvertreter in Zeugenaussagen, sie hätten den damaligen Personaldezernenten Härke und Schostoks Büroleiter Herbert auf das Problem hingewiesen. Schostok hat nach der Anklage wegen schwerer Untreue seine Versetzung in den Ruhestand beantragt. Darüber entscheidet der Rat der Stadt am kommenden Donnerstag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.05.2019 | 08:00 Uhr