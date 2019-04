Stand: 30.04.2019 11:37 Uhr

Rathaus-Affäre: Hannovers OB Schostok geht

Er hat sich Zeit gelassen: Am Mittwoch war gegen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) Anklage wegen Untreue in einem besonders schweren Fall erhoben worden, am Donnerstag kündigte Schostok Konsequenzen an - und dann wartete er bis heute, um bekannt zu geben, worin diese Konsequenzen bestehen. Ein kurzes Presse-Statement von gut eineinhalb Minuten, dann ging er wieder. Fragen durften Journalisten ihm nicht stellen. Die Kernaussage von Schostoks mündlicher Stellungnahme: Er will vorzeitig in den Ruhestand gehen.

Pressekonferenz: Stefan Schostok gibt Amt auf 30.04.2019 11:00 Uhr Hannovers Oberbürgermeister hat in einem Statement seinen Rückzug angekündigt. Stadtsprecherin Konstanze Kalmus erklärte, wie es nun weitergeht - die Pressekonferenz in voller Länge.







"Bin mir keines Fehlverhaltens bewusst"

Noch am Mittwochabend hatte Schostok mitgeteilt, im Amt bleiben zu wollen. Doch der Druck wurde immer größer. Die Bündnispartner der Sozialdemokraten im Rat, Grüne und FDP, forderten ebenso wie die oppositionelle CDU den Rücktritt des Oberbürgermeisters. Dann rückte selbst seine eigene Partei von ihm ab. "Ich war und bin mir keines Fehlverhaltens bewusst, aber die Entscheidung liegt nun beim zuständigen Gericht", erklärte der 54-Jährige in seinem heutigen Statement.

Videos 01:29 Niedersachsen 18.00 SPD entzieht OB Schostok Rückhalt Niedersachsen 18.00 Schostok sollte den Weg frei für Neuwahlen machen, so die hannoversche SPD. Der OB könnte den Rat bitten, ihn in den Ruhestand zu versetzen - einen Rücktritt sieht das Gesetz nicht vor.

"Habe jeden Tag mit größter Freude für Hannover gearbeitet"

Unabhängig von der Frage der Schuld oder Unschuld habe er nicht mehr die Unterstützung des Rates. Ohne diese "kann ein Oberbürgermeister nicht mehr uneingeschränkt zum Wohle der Stadt und ihrer Menschen arbeiten", sagte Schostok. Da ihm das notwendige Vertrauen nicht mehr entgegengebracht werde, habe er sich entschlossen, seine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen. Schostok verwies auf die entsprechenden Regularien: Laut niedersächsischer Kommunalverfassung kann ein Verwaltungschef seinen vorzeitigen Ruhestand beantragen, wenn er kein Vertrauen mehr genießt. Zum Abschluss bedankte sich Schostok bei Kollegen und Bürgern: "Ich habe jeden Tag mit größter Freude für Hannover gearbeitet."

Neuwahl innerhalb von sechs Monaten

Noch heute stellt Schostok nach Angaben der Stadt den entsprechenden Antrag beim Ratsvorsitzenden. Voraussichtlich am 16. Mai kommt der Rat zusammen. Drei Viertel aller Mitglieder müssen Schostoks Antrag zustimmen, um die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand zu ermöglichen. Die Stadt Hannover hat ab dann sechs Monate Zeit, eine Neuwahl zu organisieren. Am 6. Oktober 2013 war Stefan Schostok in einer Stichwahl zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt gewählt worden. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Regulär wäre Schostok daher bis 2021 im Amt gewesen.

Noch keine Entscheidung über Gerichtsverfahren

Ob es zu einem Gerichtsverfahren gegen Schostok kommt, ist derweil noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von unzulässigen Gehaltszuschlägen für zwei Spitzenbeamte gewusst zu haben. Auch gegen Schostoks früheren Büroleiter Frank Herbert, der von den Zahlungen profitierte, und den suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke wurde Anklage erhoben. Härke wird wie Schostok Untreue in besonders schwerem Fall vorgeworfen, bei Herbert lautet der Vorwurf auf Anstiftung zur Untreue. Ob das Landgericht Hannover das Hauptverfahren gegen die drei Beschuldigten eröffnet, ist noch offen. Wie Sprecherin Maike Hoffmann NDR.de am Montag sagte, haben die Anwälte der Beschuldigten nach Zustellung der Anklageschrift die Gelegenheit, Stellung zu nehmen - in diesem Fall wohl mindestens zwei Wochen, so Hoffmann.

Weg zur Neuwahl des Oberbürgermeisters Drei Viertel der Ratsmitglieder müssen Antrag auf Abwahl stellen

Drei Viertel der Ratsmitglieder müssen dem Antrag zustimmen

OB verzichtet auf Abwahlverfahren und damit auf das Amt oder Bürger stimmen über Abwahl ab

Bürger stimmen über Abwahl ab OB scheidet aus dem Amt aus, wenn Wahlausschuss Abwahl feststellt oder Verzichtserklärung vorliegt

Verzichtserklärung vorliegt Neuwahl innerhalb von sechs Monaten

Bürger wählen OB direkt

Erhält ein Kandidat die absolute Mehrheit, wird er OB

Erhält keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichwahl

OB tritt Amt für acht Jahre an

oder:



Amtierender OB beantragt Versetzung in Ruhestand

Drei Viertel der Ratsmitglieder müssen Antrag zustimmen

Ruhestand und Neuwahl, siehe oben oder:

