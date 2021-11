Stand: 23.02.2018 09:24 Uhr Rat will Bürgerbefragung zur Gedenkstätte am Bückeberg

Emmerthal. Zu den umstrittenen Plänen für eine Gedenkstätte am Bückeberg sollen nun die Bürger befragt werden. Das hat der Gemeinderat am Abend beschlossen. Unklar ist nach Angaben von Bürgermeister Grossmann noch die konkrete Form, es handele sich zunächst mal nur um einen Grundsatzbeschluss. In Emmerthal ist ein Lern- und Dokumentationsort am Bückeberg im Gespräch. Die Nazis hatten in den 1930er Jahren auf dem Gelände ihre sogenannten Reichserntedankfeste abgehalten. | 23.02.2018 09:24