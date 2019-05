Stand: 16.05.2019 05:57 Uhr

Rat entscheidet über Schostoks Ruhestand

Es ist der nächste Schritt in der sogenannten Rathaus-Affäre, die Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) zum Rückzug zwang: Heute ab 17 Uhr entscheidet der Rat der Stadt in außerordentlicher Sitzung über Schostoks Antrag auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand. Drei Viertel der Mitglieder müssen zustimmen. Zuvor hatte Schostok beim Vorsitzenden des Stadtrats den Antrag gestellt. Sollte der Rat mit der erforderlichen Mehrheit votieren, ist anschließend die Kommunalaufsicht am Zug: Die Behörde muss den Vorgang prüfen.

Erste Stadträtin übernimmt Verwaltungsgeschäfte

Der Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand hängt von der Entscheidung der Kommunalaufsicht ab. Schostok wird voraussichtlich nach der Sitzung in Urlaub gehen - vertreten wird er durch die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) in Verwaltungsangelegenheiten. Die repräsentativen Aufgaben übernehmen die Bürgermeister und die Bürgermeisterin der Stadt. Neuwahlen müssen spätestens sechs Monate nach der Versetzung in den Ruhestand erfolgen. Über den Wahltermin entscheidet der Rat.

Rückzug weil "nötiges Vertrauen fehlt"

Die Affäre, bei der es um unzulässige Gehaltszuschläge für zwei Spitzenbeamte geht, hatte zu einer Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft gegen Schostok, seinen bisherigen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten geführt. Insgesamt geht es um zu Unrecht gezahltes Gehalt in Höhe von rund 64.000 Euro. Schostok soll von der Unzulässigkeit der Zuschläge erfahren, sie aber nicht rechtzeitig gestoppt haben. Wegen mangelnden Vertrauens hatte er Ende April seinen Rückzug angekündigt.

