Stand: 14.08.2024 13:27 Uhr Raser überholen Zivilstreife auf der Autobahn - Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt gegen zwei Autofahrer, die sich auf der A352 ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Den Angaben zufolge rasten am Sonntagmittag zwei Autos an einer Zivilstreife der Polizei Hamburg zwischen der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide und dem Autobahndreieck Hannover-Nord rechts vorbei. Der Mercedes und der Audi hatten beide lippische Kennzeichen. Sie fuhren demnach in viel zu geringem Abstand hintereinander her und fuhren auch bei anderen Autos sehr dicht auf. Die beiden Autofahrer hätten während der Fahrt immer wieder andere Verkehrsteilnehmende durch Überholen und ständige, schnelle Fahrstreifenwechsel gefährdet. Sie seien zudem auf dem Seitenstreifen unterwegs gewesen. Die Polizei hielt die beiden am Übergang zur A7 an. Nun ermittelt die Polizei gegen die Männer wegen eines verbotenen Autorennens. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 89 30 in Verbindung zu setzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.08.2024 | 08:30 Uhr