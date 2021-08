Stand: 30.08.2021 07:42 Uhr Randalierer demoliert mindestens acht Autos in Garbsen

Die Polizei in der Region Hannover ist auf der Suche nach einem Randalierer. Der Unbekannte soll im Garbsener Stadtteil Auf der Horst am Wochenende mindestens acht Autos beschädigt haben. Zeugen hatten ihn offenbar beobachtet. Wie die Polizei berichtet, begann der Mann am Sonnabend seine Randale-Tour. Er soll dabei gezielt Steine auf die Wagen geworfen haben. Bis Sonntagmorgen schlug er dann immer wieder zu. Der Mann, der auf ein Alter zwischen 18 und 20 Jahren geschätzt wird, konnte aber immer wieder vor der Polizei flüchten.

