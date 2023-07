Stand: 07.07.2023 06:10 Uhr Randale in Hildesheim: Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Ein gewalttätiger Mann hat in Hildesheim gleich zwei Tage in Folge für Polizeieinsätze gesorgt. Nach Angaben der Beamten hatte der 43-Jährige am Mittwoch Mitarbeiter eines Supermarktes mit Fäusten und Flaschen bedroht und daraufhin eine Nacht in Gewahrsam verbracht. Donnerstagabend soll er dann einem Mann eine Flasche gegen den Kopf geschlagen und Mütter und ihre Kinder auf einem Friedhof mit einem Stock bedroht haben. Bei seiner Festnahme am Hildesheimer Hauptbahnhof bespuckte er laut Polizei die Beamten. Außerdem schlug und trat er auf sie ein. Auch den Streifenwagen soll der Mann von innen beschädigt haben. Im Laufe des Tages soll ein Amtsrichter entscheiden, ob der gewalttätige 43-Jährige für längere Zeit in Gewahrsam kommt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.07.2023 | 06:30 Uhr