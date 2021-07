Stand: 12.07.2021 09:28 Uhr Radfahrerin nach Unfall mit Stadtbahn schwer verletzt

In Hannover ist eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 68-Jährige am Sonnabend im Stadtteil Limmer mit ihrem Fahrrad ins Schlingern geraten und gegen eine parallel zu ihr fahrende Stadtbahn gestoßen. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Harenberger Straße zeitweise gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2021 | 09:30 Uhr