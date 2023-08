Stand: 31.08.2023 08:22 Uhr Radfahrer nach Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17-Jähriger von seinem Fahrrad geschleudert worden und mit dem Kopf gegen eine Bordsteinkante geprallt - er schwebt in Lebensgefahr. Der Jugendliche war am Mittwochabend bei schlechter Witterung auf einer Straße in Nienhagen im Landkreis Celle ohne Beleuchtung unterwegs, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer befuhr den Angaben nach ebenfalls mit seinem Wagen die Straße, als der Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

