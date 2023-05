Stand: 12.05.2023 21:18 Uhr Radfahrer gerät unter Lastwagen und wird tödlich verletzt

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Freitag in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Rad unter einen vorbeifahrenden Lkw geraten. Dabei habe sich der Hamelner tödliche Verletzungen zugezogen. Der 45-jährige Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkoholeinfluss stand, muss sich laut Polizei wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05151) 933-222 zu melden.

13.05.2023 | 09:00 Uhr