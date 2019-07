Stand: 08.07.2019 14:41 Uhr

Rackete: Entscheidung über Prozess nach dem Sommer

Die erste Anhörung der "Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete in der sizilianischen Stadt Agrigent ist auf den 18. Juli verlegt. Der ursprünglich für Dienstag angesetzte Termin bei der italienischen Staatsanwaltschaft war am Montagvormittag verschoben worden, hatte Racketes Anwalt mitgeteilt. Laut Staatsanwaltschaft ist ein Streik der Strafverteidiger der Grund für die Verzögerung. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass es sich voraussichtlich erst nach dem Sommer entscheiden werde, ob der im niedersächsischen Hambühren im Landkreis Celle aufgewachsenen Rackete in Italien der Prozess wegen der Beihilfe zur illegalen Einwanderung gemacht werde. Die Kapitänin dürfe bis zum Anhörungstermin nach Deutschland zurückkehren, sagte Staatsanwalt Salvatore Vella.

Videos 02:43 Hallo Niedersachsen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete im Interview Hallo Niedersachsen Für die Rettung von Flüchtlingen bekam Kapitänin Carola Rackete viel Applaus, aber auch Morddrohungen. Jetzt äußert sich die junge Frau aus Hambühren im Gespräch mit dem NDR. Video (02:43 min)

Hausarrest aufgehoben, Vorwürfe bleiben bestehen

Bisher hält sich die 31-Jährige in Italien auf. Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation "Sea-Watch" war ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer und in den Hafen von Lampedusa gefahren und festgenommen worden. Eine Ermittlungsrichterin hatte kurz darauf einen verhängten Hausarrest aufgehoben. Rackete muss sich laut ihres Verteidigers neben den Beihilfe-Vorwürfen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Außerdem wird ihr vorgeworfen, ein Kriegsschiff angegriffen zu haben. Die beiden letztgenannten Punkte werden laut Staatsanwalt Vella nicht bei der aktuellen Anhörung behandelt. Rackete hatte mit dem Schiff "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten an Bord den Hafen von Lampedusa angesteuert - trotz des Verbots der italienischen Regierung. Dabei hatte sie auch ein Schiff der Finanzpolizei touchiert.

