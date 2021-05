"Querdenken", Gegendemo und DGB: Ein Demo-Tag in Hannover Stand: 01.05.2021 17:20 Uhr Der 1. Mai ist der klassische Tag für Demonstrationen - und in diesem Jahr war in Hannovers Innenstadt trotz Corona einiges los. Gleich zehn Aktionen waren angemeldet.

Nachdem die ersten Protestkundgebungen der Gewerkschaften beendet waren, richtete sich der Fokus auf die Veranstaltungen der sogenannten Querdenken-Initiative. Die Polizei zählte in der Spitze etwa 1.050 Teilnehmende am Trammplatz. Am Landtag gleich nebenan waren es dagegen lediglich etwas mehr als ein Dutzend. Zu einer dritten Versammlung am Maschsee kamen etwa 25 Demonstrierende. Die Anhängerinnen und Anhänger der Initiative "Querdenken" kritisieren die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus - etwa Maskenpflicht und Ausgangssperren.

Veranstaltungsort abgeriegelt

Die Einsatzkräfte hatten den Veranstaltungsort am Trammplatz komplett mit Zäunen und Beamten abgeriegelt. Die Demonstrierenden hatten Deutschland-Flaggen mitgebracht, auch eine russische Nationalflagge war zu sehen. Teilnehmende hatten Schilder dabei, auf denen zum Beispiel "DDR 2.0" stand, "Schützt unsere Kinder" oder "Keine Maske, keine Panik". Rund 280 Menschen gingen gegen die "Querdenker" auf die Straße. Sie zogen vom Opernplatz zum Waterloo.

Friedlich - aber teilweise ohne Masken

Es sei zwar größtenteils friedlich gewesen, aber es habe mehrfach Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen am frühen Nachmittag. Zahlen gebe es allerdings noch nicht. "Die Kollegen sprechen die Personen an und lassen sich die Gründe erklären. Etwaige Atteste werden dann geprüft", sagte der Sprecher. Bei Interviews sei es zu Fällen von verbaler Eskalation gegenüber Journalistinnen und Journalisten gekommen. Die im Vorfeld eingerichtete Schutzzone für Pressevertreterinnen und -vertreter sei bereits in Anspruch genommen worden.

Erste Demos schon am Morgen

Bereits um 9 Uhr hatte am Sonnabendmorgen die erste Demonstration in Hannover begonnen: Die Organisation ATIF (Förderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland) zog vom Vahrenwalder Bad in Richtung Innenstadt. An der Goseriede begann dann um 11 Uhr die zentrale Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Veganer gegen Pandemien und ein "Kämpferischer 1. Mai"

Weiterhin gab es eine Veranstaltung unter dem Motto "Fleisch- und Tierkonsum verursachen Pandemien" mit geschätzten 25 Teilnehmenden. Das "InterBündnis Hannover" rechnete mit 25 Personen in der Moosbergstraße Ecke Gemeindeholzstraße im Stadtteil Stöcken. Den Abschluss macht eine Aktion des "Bündnisses kämpferischer 1. Mai": Am Abend ist ein Zug vom Weißekreuzplatz in der Oststadt bis zum Pfarrlandplatz in Linden-Nord geplant. Hier werden 500 Demonstrierende erwartet.

Die Angaben über voraussichtliche Teilnehmerzahlen sind jeweils die Zahlen, die die Veranstaltenden als Schätzung an die Polizei Hannover übermittelt haben.

