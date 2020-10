Stand: 30.10.2020 09:32 Uhr Quarantäne nach einzelnen Corona-Ausbrüchen an Schulen

In mehreren Schulen und Kitas im Landkreis Hildesheim gibt es einzelne Corona-Fälle. So wurde in einer Kita in Nordstemmen ein externer Gast nach einem Besuch in einer Krippen-Gruppe positiv getestet, wie der Landkreis mitteile. Elf Kinder und drei Erzieher wurden in Quarantäne geschickt. Im Kindergarten in Harsum gibt es einen positiven Fall unter den Erziehern, 22 Kinder müssen in Quarantäne. An der Grundschule in Sarstedt müssen alle 22 Schüler einer Klasse in Quarantäne, nachdem dort ein Schüler positiv auf Corona getestet wurde. Ebenfalls ein Schüler wurde auch am Gymnasium Sarstedt positiv getestet. Dort müssen sieben Mitschüler in Quarantäne. In der Grundschule Giesen-Hasede gab es zwei positiv getestete Schüler. Dort hat das Gesundheitsamt noch nicht alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt.

