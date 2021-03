Stand: 26.03.2021 08:54 Uhr Pseudo-Doktortitel: Levonen bittet um Entschuldigung

Der Hildesheimer Landrat Olaf Levonen (SPD) hat Fehler im Umgang mit seinem Doktortitel eingeräumt. Der 54-Jährige bat in einem Schreiben die Bürgerinnen und Bürger sowie den Kreistag um Entschuldigung. Außerdem erklärte er, dass er den Doktortitel nicht mehr führen werde. Er habe sich wissenschaftlich mit dem Thema Personalmanagement in der öffentlichen Verwaltung beschäftigen wollen und sei dabei auf die Hochschule gekommen, die sich später als Pseudo-Universität in der Karibik herausstellte. Er hätte das genauer prüfen müssen, schreibt Levonen. Der Landrat ist bis auf Weiteres krankgeschrieben.

