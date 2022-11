Prügel in KfZ-Werkstatt: Urteil gegen Hanebuth erwartet Stand: 10.11.2022 09:15 Uhr Im Berufungsprozess gegen Ex-Rockerboss Frank Hanebuth und weitere Angeklagte wird heute das Urteil erwartet. Die Männer sollen an einem Angriff auf einen KfZ-Mechaniker beteiligt gewesen sein.

Nach den Plädoyers soll am Landgericht Hannover das Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Angeklagten gefährliche Körperverletzung beziehungsweise Beihilfe dazu vor, wie eine Sprecherin des Landgerichts sagte. Ein Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde im Berufungsverfahren nicht mehr erhoben.

Amtsgericht hatte im ersten Prozess Geldstrafen verhängt

Im August 2020 hatte das Amtsgericht Hannover die Männer in erster Instanz zu Geldstrafen in vierstelliger Höhe verurteilt. Der 58-jährige Hanebuth war nach Überzeugung des Amtsgerichts mit weiteren Männern im Alter zwischen 37 und 49 Jahren beteiligt, als der Besitzer einer Kfz-Werkstatt im April 2018 geschlagen wurde. Laut Anklage gehören alle Angeklagten zur Rockergruppe "Hells Angels". Die Männer sollen ausstehende Mieten in Höhe von 2.500 Euro von dem KfZ-Mechaniker eingefordert haben.

VIDEO: Frank Hanebuth wird ab 2023 in Spanien der Prozess gemacht (27.04.2022) (1 Min)

Bei einer Razzia im Zusammenhang mit den Vorwürfen waren verbotene Waffen auf Hanebuths Anwesen gefunden worden. Deshalb war zunächst auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz Teil der Anklage.

Weitere Informationen Verfahren gegen Ex-Hells-Angels-Chef Hanebuth eingestellt Der 56-Jährige musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. (02.09.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2022 | 09:30 Uhr