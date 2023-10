Stand: 09.10.2023 06:35 Uhr Prozessstart: Wollte Mutter sich und ihre Kinder verbrennen?

Eine Mutter muss sich ab heute vor dem Landgericht Bückeburg (Landkreis Schaumburg) wegen versuchten Mordes an ihren beiden sieben Jahre alten Kindern verantworten. Die Frau soll im April mit ihren Kindern in ein Waldgebiet bei Beckedorf (ebenfalls Landkreis Schaumburg) gefahren sein und dort ihren Wagen in Brand gesteckt haben, um ihre Kinder und sich selbst zu töten. Die beiden Siebenjährigen wurden nicht verletzt. Sie seien aus dem Auto geflohen und hätten sich geweigert, wieder einzusteigen, so das Gericht. Zeugen hatten den Angaben zufolge das Feuer bemerkt und Rettungskräfte alarmiert. Die Frau kam mit schweren Brandwunden in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie Angst davor hatte, das Sorgerecht zu verlieren. Ihre Kinder befinden sich in der Obhut des Vaters. Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage geplant. Ein Urteil wird nicht vor Dezember erwartet.

