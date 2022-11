Stand: 25.11.2022 07:46 Uhr Prozessbeginn: Pfleger wegen Vergewaltigung angeklagt

Vor dem Landgericht Hannover muss sich ab Freitag ein Pfleger verantworten. Der Mann soll eine Bewohnerin eines Seniorenheims vergewaltigt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich im Februar 2022 während einer Nachtschicht an der schwerbehinderten 72-Jährigen vergangen. Fachleute hatten später DNA-Spuren des Pflegers am Opfer festgestellt. Der Angeklagte schweigt bisher zu den Vorwürfen. Er sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Der 34-jährige soll weitere sexuelle Übergriffe begangen haben. In diesen Fällen reichten die Beweise aber nicht für eine Anklage.

