Prozessbeginn: 93-Jährige verhungert - Sohn schuld?

Ab heute steht ein 74 Jahre alter Mann in Hannover vor Gericht. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll er seine 93 Jahre alte Mutter verhungern haben lassen, weil er überfordert war. Der Angeklagte war einziger Angehöriger - und als Betreuer seiner dementen Mutter eingesetzt. Im Dezember 2016 holte er die 93-Jährige laut Anklage aus dem Seniorenheim in ihre Wohnung zurück. Über Monate soll er der Frau zu wenig zu essen und zu trinken, gegeben haben - rund ein halbes Jahr später starb sie. Bei ihrem Tod war die Frau stark ausgetrocknet und wog nur noch 26 Kilo, so ein Gerichtssprecher. Der Prozess vor dem Amtsgericht hatte im August begonnen, war dann aber ausgesetzt worden. Ein Gutachten sollte klären, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist.

26.01.2021