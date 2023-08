Prozessauftakt: Tödliche Schüsse an Haltestelle in Hannover

Stand: 01.08.2023 06:13 Uhr

In Hannover-Döhren ist im Februar ein 34-Jähriger an einer Stadtbahn-Haltestelle erschossen worden. Von heute an muss sich ein 22-Jähriger vor dem Landgericht Hannover verantworten.