Stand: 19.11.2020 11:17 Uhr Prozess um Mord an Hildesheimerin startet in Thailand

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau aus dem Kreis Hildesheim beginnt heute in Thailand der neue Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die 26-Jährige war während eines Urlaubs im April 2019 vergewaltigt und ermordert worden. Ein Gericht in Bangkok verurteilte daraufhin einen Thailänder zum Tode. Der Angeklagte, der sein Geld mit dem Einsammeln von Müll verdiente, hatte die Tat gestanden. Er gab an, zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Drogen gestanden zu haben. Wie lange das heute startende Berufungsverfahren dauert, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.11.2020 | 09:30 Uhr