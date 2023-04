Prozess in Celle: Mutmaßliches IS-Mitglied will aussagen Stand: 17.04.2023 10:45 Uhr Vor dem Oberlandesgericht Celle beginnt heute der Prozess gegen eine 34-Jährige wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat". Die Angeklagte will vor Gericht aussagen.

Die Frau aus dem Raum Salzgitter soll im September 2015 mit ihrem Ehemann nach Syrien gereist sein und sich dort dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben. Laut Anklage trat die heute 34-Jährige einem Frauen-Bataillon bei. Sie habe sich zu Selbstmordattentaten bereit erklärt, ein Schießtraining absolviert und sei in die Herstellung von Sprengstoff eingewiesen worden, so die Bundesanwaltschaft.

VIDEO: Zwei mutmaßliche Islamisten in Celle vor Gericht (24.03.2023) (1 Min)

Anschlagspläne auf Musikfestival: 34-Jährige soll beteiligt gewesen sein

Im Herbst 2016 soll ein Anschlag auf ein Musikfestival in Hildesheim geplant worden sein. Der Angeklagten wird vorgeworfen, in die Anschlagspläne eingeweiht gewesen zu sein. Sie soll zwei "Glaubensschwestern" in Deutschland angeworben haben. Diese hätten offenbar potenzielle Attentäter heiraten sollen, um ihnen unauffällige Identitäten zu ermöglichen. Allerdings sei die Ausreise der IS-Kämpfer gescheitert.

Angeklagter drohen bis zu zehn Jahre Haft

Die Angeklagte hat angekündigt, sich in dem Gerichtsverfahren zu äußern. Das teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts mit. Sollte sie wegen der Beteiligung in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt werden, drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2023 | 12:00 Uhr