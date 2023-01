Stand: 05.01.2023 20:40 Uhr Prozess gegen Frank Hanebuth beginnt am 23. Januar

Der Termin für den Beginn des Strafprozesses gegen Frank Hanebuth, den ehemaligen "Hells Angels"-Boss aus Hannover, steht fest. Der Prozess am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid soll am 23. Januar beginnen. Hanebuth und weiteren mutmaßlichen Ex-Mitgliedern und Helfern der Rockerbande werden unter anderem Drogenhandel und Zuhälterei vorgeworfen. Hanebuth bestreitet die Vorwürfe, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

