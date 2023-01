Prozess gegen Ex-Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth gestartet Stand: 23.01.2023 19:53 Uhr Frank Hanebuth, ehemaliger Boss der Hells Angels in Hannover, steht seit Montag in Madrid vor Gericht. Die Vorwürfe der spanischen Justiz: Drogenhandel und Zuhälterei. Hanebuth gibt sich gelassen.

Angeklagt vor dem Nationalen Staatsgerichtshof sind neben dem 58-jährigen ehemaligen Chef der inzwischen aufgelösten hannoverschen Ortsgruppe der Hells Angels auch weitere mutmaßliche Ex-Mitglieder und Helfer. Die Gruppe soll auf Mallorca zwischen 2009 und 2013 als kriminelle Vereinigung tätig gewesen sein und am sogenannten Ballermann zahlreiche schwere Straftaten begangen haben. Die Staatsanwaltschaft fordert für Hanebuth insgesamt 13 Jahre Haft.

Hanebuth: Bin froh, dass es endlich losgeht

Zu Beginn des Prozesses am Montag gab sich Hanebuth entspannt. Er habe nichts zu befürchten, sagte er einem Reporter der "Mallorca Zeitung", bevor er im Saal des Nationalen Staatsgerichtshofs auf der Anklagebank Platz nahm. Vor den zahlreich erschienenen Journalisten sagte er: "Ich bin froh, dass es endlich losgeht." In der Verhandlung selbst soll er an einem der ersten Verhandlungstage aussagen, wie Hanebuths spanische Anwältin sagte. Wann genau, stehe aber noch nicht fest.

Hanebuth lehnt einen Deal ab

Die Verteidigung des Deutschen geht derweil davon aus, dass es keine Beweise gibt. Der Prozess habe deswegen auch mit knapp vierstündiger Verzögerung begonnen, sagte seine spanische Anwältin. Die Staatsanwaltschaft habe versucht, Deals auszuhandeln. Ihr Mandant lehne einen Deal aber ab, weil er sich für unschuldig halte. Zahlreiche andere Mitangeklagten hingegen akzeptierten ein Abkommen. Gegen Schuldeingeständnisse erhielten sie teils deutliche Strafmilderungen in Aussicht gestellt, wie am ersten Prozesstag mitgeteilt wurde.

Hanebuth droht mehrjährige Haftstrafe

Hanebuth war im Sommer 2013 bei einer spektakulären Razzia auf Mallorca zusammen mit mehreren mutmaßlichen Mittätern festgenommen worden. Dort hatte er wie fast alle Mitverdächtigen nach Angaben der Polizei "ein Luxusleben geführt". Hanebuth etwa lebte auf einer Finca in Lloret de Vistalegre im Inselinneren, deren Wert von den Behörden auf 2,5 Millionen Euro geschätzt wurde. Nach der Festnahme saß er zwei Jahre in Spanien in Untersuchungshaft. Im Sommer 2015 ließ man ihn gegen eine Kaution von 60.000 Euro unter Auflagen frei. Erst 2017 durfte er Spanien dauerhaft verlassen, er kehrte daraufhin nach Deutschland zurück. Hanebuth hat die Vorwürfe bislang zurückgewiesen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.

Hells Angels in Niedersachsen Das Landeskriminalamt schätzt, dass es mehr als 200 Mitglieder in Ortsgruppen in Niedersachsen gibt. Auch der berüchtigte und 2012 aufgelöste Ortsverein Hannover besteht demnach weiterhin. Lediglich die Schreibweise wurde geändert. Und es gibt einen großen Unterschied zu früher: Die Rocker sind nicht mehr so sichtbar. So gab es 2017 ein Kuttenverbot für Rocker wie die Hells Angels, Bandidos und Co. - sie dürfen ihre Embleme nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Die Corona-Pandemie hat die Erfassung der Rocker erschwert. Da es weder Ausfahrten noch Treffen und Club-Feiern geben durfte, war die Aufklärung nur eingeschränkt möglich.

46 weitere Angeklagte mit Hanebuth vor Gericht

Neben Hanebuth sitzen an den insgesamt zehn Verhandlungstagen bis zum 10. Februar weitere 46 mutmaßliche Ex-Mitglieder und Helfer des Rockerclubs auf der Anklagebank - unter ihnen viele Deutsche. Aber auch spanische, türkische und luxemburgische Staatsbürger sind unter den Angeklagten.

Zur Sicherheit: Prozess wird in gesonderten Raum übertragen

Der Prozess findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Zugang zum Gerichtssaal ist begrenzt, deshalb sitzen auch keine Journalistinnen und Journalisten im Gerichtssaal. Der Prozess wird für die Berichterstattung in einen gesonderten Nebenraum auf Bildschirme live übertragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.01.2023 | 19:30 Uhr