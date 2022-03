Prozess: Welfen streiten vor Gericht um Schloss Marienburg Stand: 24.03.2022 08:27 Uhr Vor dem Landgericht Hannover wird heute der Streit um das Schloss Marienburg verhandelt. Prinz Ernst August von Hannover wirft seinem Sohn groben Undank vor - und will die Schenkung rückgängig machen.

Ernst August senior, das Oberhaupt der Welfen, verlangt die Rückübereignung der Marienburg, des Hausguts Calenberg in der Gemeinde Pattensen-Schulenburg und des Fürstenhauses Herrenhausen in Hannover. Seinen Anspruch stützt er nach Angaben des Landgerichts unter anderem auf den Widerruf seiner Schenkung infolge "groben Undanks", ungerechtfertigte Bereicherung und den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Sein Sohn sieht der Verhandlung, die heute am frühen Nachmittag beginnt, eigenen Angaben zufolge gelassen entgegen. Die Klage des Vaters sei "substanzlos und die darin enthaltenen Behauptungen sind falsch", sagte er.

Verkauf der Marienburg an das Land gescheitert

Ernst August junior hatte die marode Marienburg 2019 für einen symbolischen Euro an das Land Niedersachsen verkaufen wollen - gegen den Willen seines Vaters. Der legte Einspruch ein, sodass der mit der Landesregierung ausgehandelte Deal scheiterte. Schloss und Inventar gingen in eine Stiftung über. Es gebe aber keinen Grund, sich um die Zukunft von Schloss Marienburg Sorgen zu machen, sagte Ernst August junior.

Vater und Sohn müssen nicht persönlich erscheinen

Vor Gericht erscheinen müssen Vater und Sohn heute nicht. Die zuständige Kammer halte eine persönliche Vernehmung "für nicht erforderlich", hieß es vom Landgericht. Ursprünglich sollte die Verhandlung bereits im vergangenen November beginnen. Dann hatte der bisherige Prozessbevollmächtigte der beiden Kläger das Mandat allerdings kurzfristig niedergelegt.

