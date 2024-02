Stand: 09.02.2024 11:04 Uhr Jobabbau bei Faurecia: Protest in Stadthagen und Hannover

Beschäftigte des Autozulieferers Faurecia haben am Donnerstag vor den Werkstoren in Stadthagen und Hannover gegen einen geplanten Stellenabbau protestiert. Der Standort in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) soll komplett geschlossen werden. Damit würden 236 Menschen ihre Arbeit verlieren. Die Gewerkschaft IG Metall fordert, dass die Tochterfirma des französischen Konzerns Forvia mit einem Nachfolgeprodukt für die auslaufende Produktion des VW-Modells T6 gesichert wird. Stadthagens Bürgermeister Oliver Theiß (parteilos) sprach von einem "traurigen Tag". Er wolle das Gespräch mit der Konzernzentrale suchen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Auch am Standort Hannover könnte es zu einem Stellenabbau kommen, befürchtet die IG Metall.

