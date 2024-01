Protestcamp in der Leinemasch: Polizei setzt Räumung heute fort Stand: 16.01.2024 08:01 Uhr Am Montag hat die Polizei begonnen, Teile des Protestcamps in der Leinemasch in Hannover zu räumen. Entlang des Südschnellwegs wurden Bäume gerodet. Heute wollen Einsatzkräfte die Räumung fortsetzen.

Polizei und Technisches Hilfswerk leuchten aktuell mit zahlreichen Scheinwerfern den Bereich des Protestcamps "Tümpeltown" südlich des Südschnellwegs aus. Das teilte ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Morgen mit. Die Polizei habe Hubsteiger mit Raupenantrieb in Stellung gebracht. Die Polizei bestätigte dem NDR in Niedersachsen auf Anfrage, dass "alle notwendigen Kräfte" zusammengezogen worden seien. Die Räumung könnte beginnen, sobald die sich Rodungsfahrzeuge auf dem Südschnellweg bis an den Bereich des Protestcamps vorgearbeitet haben. Grund für die Aktion ist der umstrittene Ausbau des Südschnellwegs.

Einsatzabbruch hat "ermittlungstaktische Gründe"

Am Montagnachmittag hatte die Polizei den Abbruch der Räumung auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit "einsatztaktischen Gründen" begründet. Zuvor hatten die Beamten per Lautsprecher-Durchsage Aktivisten in dem Protest-Camp "Tümpeltown" aufgefordert, bis 12.30 Uhr abgesperrte Bereiche zu verlassen. Bis zum Mittag war der Einsatz überwiegend friedlich abgelaufen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Am Nachmittag sei dann eine Blockade durch die Polizei aufgelöst worden. An der Blockade sollen rund 60 Personen beteiligt gewesen sein. Laut Angaben der Polizei gab es bis zum Abend eine leicht verletzte Person durch den Einsatz von Pfefferspray und ein leicht verletztes Polizei-Pferd.

Mehrere Hundert Demonstranten bei Dauermahnwache

Zwei Baumhäuser eines weiteren Camps seien in der Leinemasch bisher durch die Polizei geräumt worden. Laut einer Polizeisprecherin hatten zudem sechs Aktivisten das Camp "Tümpeltown" freiwillig verlassen. Wie eine Sprecherin der Aktivisten von "Leinemasch bleibt" mitteilte, hatten sich bei einer Dauermahnwache mehrere Hundert Demonstranten beteiligt.

Südschnellweg für Autofahrer gesperrt

Die Polizei war am Montag mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Beamte aus anderen Bundesländern waren in Hannover im Einsatz. Die Polizei Hannover hatte eine Allgemeinverfügung erlassen und dadurch "alle öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel" entlang des Südschnellwegs von Montagmorgen bis zum 21. Januar, 24 Uhr, verboten. Teile des Areals wurden zum Sicherheitsbereich erklärt. Nach Angaben der Beamten hatten sich am Montagmorgen Menschen spontan in der Leinemasch versammelt, um dort gegen die Baumfällarbeiten zu protestieren. Auch Rodungsfahrzeuge waren in das Gebiet gefahren und hatten mit den Fällungen von Bäumen in Randlage begonnen. Der Südschnellweg ist für Autofahrer bereits seit Sonntagabend gesperrt.

Einschränkungen für Journalisten

Im Zuge des Polizeieinsatzes am Montag wurde die Arbeit von Journalisten behindert. Ihnen wurde durch Einsatzkräfte der Zugang zu den Protest-Camps wiederholt nicht erlaubt. Mitarbeitende mehrerer Medien hatten daraufhin eine Einschränkung der Pressefreiheit durch die Polizei beklagt. Auch die Deutsche Journalistinnen und Journalisten Union in der Gewerkschaft ver.di schloss sich der Kritik an der Behinderung einer unabhängigen Berichterstattung an. "Journalist*innen vor Ort berichten, dass ihnen die Beobachtung der polizeilichen Maßnahmen praktisch nicht möglich ist", sagte Landesmediensekretär Peter Dinkloh. Am Nachmittag hatte die Polizei über den Kurznachrichtendienst X mitgeteilt, dass Journalisten nun - begleitet von Einsatzkräften - Teile des Sicherheitsbereiches betreten dürfen.

Karte: Sanierung des Südschnellwegs B3 - geplante Rodungsbereiche

"Fridays for Future": Polizei und Politik machen Riesenfehler

Aktivistinnen und Aktivisten haben sich seit Herbst 2022 in dem Areal verschanzt - und unter anderem einen Wassergraben um das Camp ausgehoben. Die Polizei schätzt, dass sich dort momentan eine zwei- bis dreistellige Zahl von Menschen aufhält. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Baumhäuser hatten angekündigt, ihr Camp am Südschnellweg nicht freiwillig zu verlassen. Die Sprecherin von "Leinemasch bleibt" kritisierte vor allem den Ausbau der Schnellstraße von 14,50 auf 25,60 Meter. Unterstützt werden sie von "Fridays for Future" Hannover. Man solidarisiere sich mit allen Menschen, die sich der Rodung entgegenstellen, teilte eine Sprecherin von "Fridays for Future" mit. Polizei und Politik würden in der Leinemasch einen riesigen Fehler machen.

Demonstration am Sonntag - Polizisten verletzt

Am Sonntag hatten etwa 1.200 Gegnerinnen und Gegner des Südschnellweg-Ausbaus in dem Areal demonstriert. Der Protest verlief laut Polizei zunächst friedlich, am Nachmittag durchbrachen den Angaben zufolge aber mehrere Menschen eine Polizeikette. Die Einsatzkräfte mussten nach eigenen Angaben Gewalt anwenden und Pfefferspray einsetzen. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Ministerium: Rodungen werden bis 29. Februar durchgeführt

Bis zum Ende der Rodungssaison am 29. Februar sollen Flächen rund um die Baustelle am Südschnellweg gerodet werden, sagte Christian Budde, Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums, dem NDR Niedersachsen. Dabei gehe es um eine Fläche von etwa fünf Hektar. Für die gesamte Baumaßnahme zwischen Landwehrkreisel und dem Tunnel im Stadtteil Döhren würden Flächen in einer Größenordnung von etwa 13 Hektar benötigt, sagte Budde. Neun Hektar sollen anschließend "nach und nach wieder renaturiert" werden.

