Protestcamp am Südschnellweg: Polizei holt letzte Aktivisten von Bäumen Stand: 17.01.2024 11:18 Uhr Die Polizei holt im Protestcamp "Tümpeltown" in Hannover die letzten Aktivisten von den Bäumen. Sie protestieren gegen die Verbreiterung des Südschnellwegs und Rodung von Bäumen in der Leinemasch.

Mit dem Hubwagen haben die Einsatzkräfte inzwischen fast alle verbliebenen Aktivisten auf den Boden geholt. Zuvor hatten die Beamten die Aktivisten dazu aufgefordert, das Protestcamp freiwillig zu verlassen. Bis zum Mittag will die Polizei das Camp geräumt haben, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Am Morgen hatte sich dort noch eine einstellige Zahl von Aktivisten aufgehalten. Auch die Reiterstaffel der Polizei ist erneut im Einsatz, um weitere Störaktionen zu verhindern. Die übrig gebliebenen Baumhäuser reißt die Polizei ab, damit sie nicht durch die Demonstranten nachbesetzt werden können. Am Zaun um das Camp versammelten sich rund 20 Menschen, um den Protest zu unterstützen. Bislang wurden 38 Menschen aus dem Protestcamp in Gewahrsam genommen.

Aktivisten werfen Pyrotechnik und Flüssigkeit

Die Stimmung am Dienstag war nach Einschätzung von NDR Reportern vor Ort relativ ruhig. Allerdings wurde die Arbeit von Journalisten und Medienvertretern - wie schon am Vortag - im Zuge des Polizeieinsatzes eingeschränkt. Die Beamten trugen immer wieder Personen aus dem Camp. Am Morgen meldete die Polizei, dass Aktivisten "pyrotechnische Gegenstände auf unsere Einsatzkräfte" werfen. Später hätten Demonstrierende Beamte und Journalisten mit Beuteln beworfen, die Flüssigkeit in der Farbe von Urin enthalten hätten. Vor dem Sperrbereich protestierten rund 40 Unterstützerinnen und Unterstützer der Initiative "Leinemasch bleibt" mit Sprechgesängen gegen die Räumung. Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben. Mit dem Einbruch der Dunkelheit beendete die Polizei die Räumung, um keine Personen zu gefährden. Denn im Camp sind viele Baumhäuser durch Seile gesichert, die kreuz und quer in den Ästen hängen.

Eine leicht verletzte Person bei Räumung am Montag

Bereits am Montag hatte die Polizei damit begonnen, das Areal zu räumen. Am Nachmittag hatten sich rund 60 Personen an einer Blockade beteiligt, die die Einsatzkräfte räumten. Nach Angaben der Polizei gab es bis zum Abend eine leicht verletzte Person durch den Einsatz von Pfefferspray und ein leicht verletztes Polizei-Pferd. Wie eine Sprecherin der Aktivisten von "Leinemasch bleibt" mitteilte, hatten sich an einer Dauermahnwache mehrere Hundert Demonstranten beteiligt. Am Sonntag hatten nach Angaben der Polizei mehr als 1.000 Menschen gegen den Ausbau des Südschnellwegs demonstriert.

Videos 1 Min Hannover: Räumung des Protestcamps "Tümpeltown" geht weiter (16.01.2024) Einsatzkräfte holen seit Montag Aktivistinnen und Aktivisten aus den Bäumen und reißen Barrikaden ab. 1 Min

"Fridays for Future": Polizei und Politik machen Riesenfehler

Aktivistinnen und Aktivisten sind seit Herbst 2022 auf dem Areal - und haben unter anderem einen Wassergraben um das Camp ausgehoben. Die Sprecherin von "Leinemasch bleibt" kritisierte vor allem den Ausbau der Schnellstraße von 14,50 auf 25,60 Meter. Unterstützt wird die Initiative von "Fridays for Future" Hannover. Man solidarisiere sich mit allen Menschen, die sich der Rodung entgegenstellen, teilte eine Sprecherin von "Fridays for Future" mit. Polizei und Politik würden in der Leinemasch einen riesigen Fehler machen.

Karte: Sanierung des Südschnellwegs B3 - geplante Rodungsbereiche

Ministerium: Rodungen werden bis 29. Februar durchgeführt

Bis zum Ende der Rodungssaison am 29. Februar sollen Flächen rund um die Baustelle am Südschnellweg gerodet werden, sagte Christian Budde, Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums, dem NDR Niedersachsen. Dabei gehe es um eine Fläche von etwa fünf Hektar. Für die gesamte Baumaßnahme zwischen Landwehrkreisel und dem Tunnel im Stadtteil Döhren würden Flächen in einer Größenordnung von etwa 13 Hektar benötigt, sagte Budde. Neun Hektar sollen anschließend "nach und nach wieder renaturiert" werden. Für Autofahrer ist der Südschnellweg bereits seit Sonntagabend gesperrt. Laut Polizei dauern die Sperrungen voraussichtlich bis Freitag um 18 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau