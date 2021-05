Projekt: Hannover will Abwasser auf Coronaviren testen Stand: 04.05.2021 06:54 Uhr Die Stadt und die Medizinische Hochschule Hannover wollen im Rahmen eines Projektes Abwasser auf Corona-Viren untersuchen lassen. Die Analyse soll als Frühwarnsystem funktionieren.

Die Analyse könne als Frühwarnsystem eingesetzt werden, heißt es. Die Methode ist laut Stadt dazu geeignet, einen Ausbruch deutlich früher zu erkennen als bisher. Gegenüber den Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, ergibt sich demnach ein Vorsprung von zehn Tagen. Zwei Mal pro Woche soll das Abwasser in zwei Klärwerken untersucht werden, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Außerdem werden Proben an verschiedenen Punkten im Kanalnetz genommen. So könne festgestellt werden, ob es im gesamten Einzugsgebiet oder aber in einzelnen Stadtteilen Ausbrüche gebe. Zudem könne der Pandemie-Verlauf dokumentiert werden.

Noch im Mai soll es losgehen

Der Projekt-Start ist noch für diesen Monat geplant. Auch die Ostfalia Hochschule im Landkreis Uelzen erforscht in einem zweijährigen Projekt - unter anderen mit den Städten Celle, Hildesheim und Uelzen -, welche Rückschlüsse Virusfunde im Abwasser zulassen. Die EU-Kommission hatte am Wochenende die Mitgliedsländer dazu aufgerufen, regelmäßig Abwasser auf Corona-Viren untersuchen zu lassen.

Die niedersächsische Landesregierung lehnt es aktuell noch ab, Abwässer auf Coronaviren zu testen. Die Grünen im Landtag hatten die Tests mehrfach gefordert, unter anderem, um neue Virusmutationen frühzeitig zu erkennen.

