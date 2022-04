Pro-russischer Autokorso: Pistorius kündigt Kontrollen an Stand: 08.04.2022 09:34 Uhr Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat angekündigt, dass die Behörden den geplanten pro-russischen Autokorso in Hannover aufmerksam beobachten und gegebenenfalls einschreiten werden.

Sollte sich abzeichnen, dass derartige Versammlungen "für Kriegspropaganda missbraucht werden, werden Versammlungsbehörden und Polizei dagegen vorgehen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen", sagte Pistorius der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Der Innenminister verwies auf das Zeigen des Kriegssymbols "Z", das als Zeichen der Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gilt. Das öffentliche Tragen des Zeichens stellt in Niedersachsen eine Straftat dar. Das Ministerium hatte Ende März mitgeteilt, dass die Polizei angehalten sei, bei jedem Vorkommnis genau zu prüfen, ob mit der Präsentation des "Z" ein strafrechtlich relevanter Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg besteht.

Pistorius: "Werden entschlossen gegen so etwas vorgehen"

Auch andere Äußerungen, mit denen der russische Angriffskrieg gebilligt wird, könnten strafbar sein, sagte Pistorius nun der Zeitung. "Wir werden nicht dulden, dass der russische Krieg gegen die Ukraine auf unseren Straßen weitergeführt wird. Wir werden entschlossen gegen so etwas vorgehen. Es gibt Gruppen, die den Konflikt auch bei uns anheizen - und die haben wir im Auge."

Mehrere hundert Menschen für Autokorso angemeldet

Der Autokorso ist für Sonntag geplant. Eine Privatperson hatte vor einigen Tagen eine Versammlung mit dem Motto "Gegen Volksverhetzung, Mobbing und Diskriminierung der russischen Bevölkerung" angemeldet. Der Polizei zufolge liegt die zu erwartende Teilnehmerzahl des Autokorsos "im oberen dreistelligen Bereich". Die Initiatoren wollen nach eigenen Angaben russischsprachige Menschen in Deutschland und Europa unterstützen. Auf dem entsprechenden Kanal im Netzwerk Telegram heißt es, mit der Aktion wende man sich gegen eine "faschistische Diskriminierung" russischsprachiger Menschen, die derzeit zunehme. Belege für diesen Vorwurf liefern die Initiatoren nicht. Über die Uhrzeit und die genaue Route des Korsos wurde nach Polizeiangaben noch nicht entschieden.

Gegendemonstration angemeldet

Zu einer Gegendemonstration hat der Freundeskreis Hannover aufgerufen. "Hannover zeigt Haltung für eine sofortige Beendigung des Krieges", sagte Matthias Görn, Organisator der Gegendemonstration und Vorsitzender des Freundeskreises, laut einer Mitteilung des Vereins am Donnerstag. Darin heißt es weiter, der angemeldete Autokorso könne "sehr leicht als Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine verstanden werden". Ein ähnlicher Autokorso habe in Berlin für große Empörung gesorgt, so Görn. Daher wolle man zusammen mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern "ein starkes Zeichen setzen". Es gebe viele russische Menschen in Hannover, die den Krieg in der Ukraine verurteilten und sich für geflüchtete Menschen engagierten. "Wir dürfen nicht zulassen, dass sie in unserer Mitte angefeindet oder ausgegrenzt werden. Unsere Stärke ist das Miteinander", sagte Görn.

"Fatales Signal": Althusmann für Verbot

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte sich am Mittwoch für ein Verbot des pro-russischen Autokorsos ausgesprochen. Es sei "beschämend" und "abscheulich", die russische Politik im Rahmen einer Demonstration positiv zu unterstützen. "Wir sollten alle Rechtsmittel ausschöpfen, um das zu verhindern", sagte Althusmann dem NDR in Niedersachsen. Er gehe davon aus, dass das Innenministerium und die Stadt Hannover überlegen, welche rechtlichen Mittel sie haben, so der Minister.

