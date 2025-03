Stand: 27.03.2025 11:10 Uhr Preiskampf: Hannover plant Mindestpreis für Uber und Co

Die Stadt Hannover plant noch in diesem Sommer Mindestpreise für Mietwagenanbieter wie beispielsweise Uber einzuführen. Der Preis solle zwischen den Tarifen für den öffentlichen Nahverkehr und den Taxipreisen in Hannover liegen, kündigte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe an. Die Stadt erhoffe sich durch diese Maßnahmen einen gerechteren Wettbewerb auf der Straße. Bislang könnten Mietwagenanbieter deutlich günstigere Preise als Taxiunternehmen oder sogar der öffentliche Nahverkehr anbieten. Gleichzeitig sollen Fahrgäste klassischer Taxis auch einen Festpreis vereinbaren können. Die Pläne werden im Mai den Ratsgremien der Stadt Hannover vorgelegt. Die neuen Regeln könnten dann ab August 2025 gelten.

Weitere Informationen Taxi-Fahrten: Hamburg führt Festpreise ein Kunden können künftig selbst entscheiden, ob sie weiterhin das Taxameter nutzen oder einen fixen Preis bezahlen. Der Senat will damit Preissicherheit schaffen. mehr

