Stand: 17.02.2021 14:17 Uhr Prävention gegen Hautkrebs: Mehr Sonnenschutz in Kitas

Die Niedersächsische Krebsgesellschaft sucht für ein kostenloses Projekt zur Vorbeugung gegen Hautkrebs Kindergärten aus ganz Niedersachsen. Das Ziel sei, einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Sonneneinstrahlung zu fördern und den Sonnenschutz fest im Alltag der Kinder, ihrer Familien und der Kitas zu verankern, teilte die Krebsgesellschaft am Mittwoch in Hannover mit. Das Vorhaben unter dem Motto "SunPass - Gesunder Sonnenspaß für Kinder" startet im Frühjahr und endet mit dem Beginn der Sommerferien. Noch bis zum 26. Februar können sich interessierte Kindertagesstätten bei der Krebsgesellschaft per Mail anmelden. Laut Experten erhöht vor allem in jungen Jahren zu viel Sonneneinstrahlung das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Die Haut von Kindern sei sehr viel dünner als die Erwachsener und werde schneller durch die Sonne geschädigt, da sich die hauteigenen Schutzmechanismen erst im Verlauf der Kindheit bildeten, heißt es.

