Stand: 20.12.2021 12:39 Uhr Polle: Weserfähre geht in den Weihnachtsurlaub

Die Weserfähre in Polle geht Heiligabend in die Weihnachtsferien. Sie stellt um 14 Uhr den Betrieb für eine Woche ein. Wie der Landkreis Holzminden mitteilte, geht damit dann auch eine mehr als 100-jährige Ära zu Ende, in der die Poller Familie Winter die Fähre als Pächterin betrieben hat. Ab Anfang Januar ist der Landkreis zuständig.

Weitere Informationen Mal was anderes? Fährmann oder -frau für Weserfähre gesucht Die bisherige Fährmannsfamilie hört nach 116 Jahren auf. Der Job verlangt viel Zeit, beschert aber auch gute Einnahmen. (16.04.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2021 | 13:30 Uhr