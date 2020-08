Stand: 20.08.2020 16:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polle: Bekleideter Mann verschwindet in der Weser

Polizei und Feuerwehr suchen seit Mittwochabend in der Weser nach einem möglichen Vermissten. Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie ein rund 35 Jahre alter Mann an der Weserfähre Polle (Landkreis Holzminden) vollständig bekleidet ins Wasser ging. Weil es zu dunkel war, verloren sie den Mann aus den Augen und konnten nicht sagen, ob er die Weser am anderen Ufer wieder verließ. Daher alarmierten sie die Einsatzkräfte. Die Polizei sucht Zeugen und auch noch am Donnerstag den Gesuchten selbst: Sollte er die Weser wieder verlassen haben, werde er gebeten, sich umgehend zu melden, damit die Suche beendet werden könne, sagte eine Polizeisprecherin NDR 1 Niedersachsen.

