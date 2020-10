Stand: 20.10.2020 14:28 Uhr Polizistin bei Flucht von mutmaßlichem Ladendieb verletzt

Bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Ladendiebes in Hannover ist eine Polizeibeamtin verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei hatte ein Ladendetektiv die Beamten alarmiert, weil er den Jugendlichen an einer Stadtbahn-Haltestelle in Bemerode wiedererkannt hatte. In der Tasche des 16-Jährigen fanden die Beamten unter anderem Diebesgut und einen Teleskop-Schlagstock. Als sie auch seine beiden Begleiter kontrollieren wollten, flüchtete der 16-Jährige. Beim Versuch, ihn aufzuhalten, wurde eine 23-jährige Polizistin so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Jugendliche kam wenig später ohne seine Tasche zurück. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

