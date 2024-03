Polizistin bei Einsatz in Nienburg angeschossen - zuvor Messerangriff Stand: 30.03.2024 13:26 Uhr In Nienburg (Weser) sind am Samstag Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Polizistin angeschossen, wie eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen bestätigte.

Zur Schwere der Verletzung der Beamtin machte sie keine Angaben. Die angeschossene Polizistin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Täter soll es sich um einen 46 Jahre alten Mann handeln. Dieser wurde bei dem Einsatz tödlich verletzt, hieß es.

Schüsse in Nienburg - Täter mit Messer bewaffnet

Laut Polizeisprecherin hat es zuvor eine "Bedrohungslage" gegeben. Der 46-Jährige sei mit einem Messer bewaffnet gewesen. Daraufhin sei ein größerer Polizeieinsatz angelaufen, in dessen Folge auch ein Polizeidiensthund verletzt worden sei. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei will sich in Kürze äußern.

Augenzeugen berichten von mehren Schüssen

Nach Informationen der Zeitung "Die Harke" war die Polizei zunächst am Vormittag mit mehreren Einsatzwagen zu einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gefahren. Im weiteren Verlauf sind laut Augenzeugenberichten mehrere Schüsse gefallen. Mehr in Kürze auf NDR.de.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2024 | 13:00 Uhr