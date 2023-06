Polizisten durchkämmen Hannovers Stadtwald - 38-Jährige vermisst Stand: 13.06.2023 11:54 Uhr Um die vermisste Silvana S. aus Hannover zu finden, durchsuchen zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei den Stadtwald Eilenriede. Bereits gestern hatten die Beamten in dem Wald nach der 38-Jährigen gesucht.

Seit Sonntag fehlt von Silvana S. nach Angaben eines Polizeisprechers jede Spur. Die Beamten gehen von einer akuten Selbstgefährdung aus und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die Frau am Sonntag gegen 12:30 Uhr die Wohnung von Freunden in eine unbekannte Richtung verlassen. Seitdem habe es keinen Kontakt zu der Vermissten gegeben, hieß es von der Polizei.

Wer kann Hinweise zu der Vermissten geben?

Silvana S. ist 1,65 Meter groß und untergewichtig. Sie hat schwarze, schulterlange Haare und trägt Piercings an der Ober- und Unterlippe. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die 38-Jährige ein schwarzes Oberteil mit einem weißen Aufdruck, eine schwarze Leggings und schwarze Schuhe. Sie hatte einen grünen Rucksack dabei. Am Sonntag hatte die Polizei mitgeteilt, die Vermisste halte sich möglicherweise in der Eilenriede oder auch in Wolfsburg auf. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Silvana S. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 32 15 zu melden.

