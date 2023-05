Stand: 17.05.2023 08:56 Uhr Polizist schießt in Asylunterkunft: Mann schwer verletzt

In einer Asylunterkunft in Hannover hat am Mittwochmorgen ein Polizist einen Schuss auf einen Bewohner abgegeben. Dabei sei der Mann schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Die Beamten waren am Morgen vom Sicherheitspersonal zu der Unterkunft im Stadtteil Vinnhorst gerufen worden. Ein 25 Jahre alter Bewohner soll gegen die Hausordnung verstoßen haben, so die Polizeisprecherin weiter. Als die Beamten eintrafen, sei der Bewohner mit einem Messer auf sie zugekommen. Daraufhin schoss ein Polizist - wie oft, ist noch unklar. Laut Polizei wurde der Bewohner schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben das Gebiet im Norden der Stadt abgesperrt.

