Stand: 14.08.2024 10:34 Uhr Polizist schnappt gesuchten Verdächtigen beim Wochenend-Einkauf

Ein engagierter Polizist aus Hildesheim hat beim Einkaufen im Supermarkt einen gesuchten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann seit einigen Wochen gesucht, weil er im Juli einen Diebstahl begangen haben soll. Zeugen ertappten damals einen Mann auf frischer Tat und fotografierten ihn, bevor er flüchteten konnte. Dieses Foto hatte der Polizeibeamte gesehen und den Verdächtigen beim Einkaufen am Samstag erkannt. Der Polizist rief die Wache an und forderte einen Streifenwagen als Unterstützung. Bis seine Kollegen eintrafen, hielt der Polizist den tatverdächtigen Mann am Supermarkt fest. Nach der Klärung seiner Identität wurde der Mann den Angaben zufolge entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

