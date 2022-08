Stand: 26.08.2022 18:46 Uhr Polizeischild angezündet - Tatverdächtiger in Gewahrsam

Ein 28-jähriger Mann hat ein Polizeischild vor der Dienststelle der Polizeiinspektion Hildesheim in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entleerte der Mann den Inhalt eines mitgeführten Benzinkanisters über dem Schild und zündete es an. Der Brand konnte durch die Beamten gelöscht werden. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zum Tatzeitpunkt stand der Mann nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss, daher sei eine Blutentnahme durchgeführt worden. Der Tatverdächtige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.08.2022 | 06:30 Uhr