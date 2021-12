Stand: 12.12.2021 14:05 Uhr Polizeigewerkschaft: Ordnungsämter personell aufstocken

Die kommunalen Ordnungsbehörden in Niedersachsen sollten nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) personell grundsätzlich besser ausgestattet werden - auch um etwa die Einhaltung der Corona-Regeln noch besser zu kontrollieren. Aktuell sind Polizei und Ordnungsämter dafür oft gemeinsam im Einsatz. "Die Zusammenarbeit läuft grundsätzlich ganz gut. Klar ist aber auch, alle kommunalen Ordnungsämter sind nach meinem Empfinden in Niedersachsen deutlich zu schlecht ausgestattet", sagte der Vorsitzende des DPolG-Landesverbandes, Patrick Seegers. Um die Einhaltung der verschärften Corona-Maßnahmen zu kontrollieren, hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) angekündigt, dafür auch verfügbare Kräfte der Polizei einzusetzen. Zuletzt gab es deswegen vielerorts Schwerpunktkontrollen von Polizei und kommunalen Ordnungskräften. "Man muss aufpassen, dass man die Polizei nicht mit Aufgaben überfrachtet, die sie am Ende personell nicht mehr wahrnehmen kann", so Seegers.

