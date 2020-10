Stand: 02.10.2020 08:54 Uhr Polizeieinsatz: Frau verfängt sich mit Ohrring in Kissen

Die Polizei in Celle ist in der Nacht zu Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Nach Angaben eines Sprechers hatte eine 60-Jährige gegen 3 Uhr die Polizei kontaktiert und um Hilfe gebeten. Sie hatte sich mit ihrem Ohrring in einem Sofakissen verfangen. Stundenlange Versuche, sich zu befreien, seien erfolglos geblieben. "Dem ereilten Schicksal wurde Abhilfe geleistet und der Ohrring von Frau und Sofakissen fachmännisch getrennt", teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.10.2020 | 08:30 Uhr