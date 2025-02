Stand: 13.02.2025 11:00 Uhr Polizei warnt vor falschen Polizisten im Landkreis Hildesheim

Die Polizei warnt im Landkreis Hildesheim vor Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Den Angaben zufolge klingelten am Mittwochvormittag zwei Unbekannte in Bockenem (Landkreis Hildesheim) an der Haustür. Die Männer trugen demnach polizeiähnliche Uniformen und wollten die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Ebertstraße in ein Gespräch verwickeln. Als Hunde hinter der geöffneten Haustür bellten, zogen sich die vermeintlichen Polizisten den Angaben zufolge zurück. Die Polizei Hildesheim rät, keine Fremden ins Haus zu lassen und sich von Beamten die Dienstausweise zeigen zu lassen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (05063) 90 10 entgegen. Auch die Polizei in Wunstorf hatte bereits vor vermeintlichen Polizisten gewarnt.

So beschreibt die Polizei Hildesheim die zwei Täter:

Schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

Ein Mann etwa 1,80 Meter groß, der zweite etwas kleiner

25 bis 30 Jahre alt

Polizeiähnliche Uniform ohne Einsatzgürtel

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.02.2025 | 08:30 Uhr